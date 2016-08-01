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FLAŞ! 3 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle Altınsu köyü ve İncesu mezrasında 3 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı bir köy ve mezrada 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Altınsu köyü ve İncesu mezrasında meydana gelebilecek terör olaylarının engellenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, asayiş ve huzur ortamının, kamu düzeni ile vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, ilimiz Şemdinli İlçesi Altınsu köyü ve bağlısı bulunan İncesu (Uzuntarla) mezrası mülki sınırları içerisinde 1 Ağustos 2016 günü saat: 04.00'ten geçerli olmak üzere 3 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, Altınsu köyü ve bağlısı bulunan İncesu mezrasına giriş-çıkışlar yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

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