Firari hakim ve savcı eşi teslim oldu

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen firari durumdaki hakim Esma A. ile eşi cumhuriyet savcısı Hüseyin A., teslim olduktan sonra tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan ancak firari olarak aranan Alanya Adliyesi'nde görevli hakim Esma A. ile cumhuriyet savcısı eşi Hüseyin A., önceki gün Alanya'ya gelerek teslim oldu.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınan karı-koca hakim ve savcı, emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.