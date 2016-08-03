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Firari durumda olan 56 hakim ve savcıya yakalama kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen hakim ve savcılardan bulunamayan 56 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından  başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen ancak bulunamayan 56  hakim ve savcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı
 
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine  ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen hakim ve  savcılardan bulunamayan 56 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün darbe girişiminin ardından  başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında Yargıtay, Danıştay, Ankara Vergi  Mahkemesi üyeleri, Ankara Adliyesi hakim ve savcılarının da aralarında bulunduğu  3 binin üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
 
Bu kişilerden büyük çoğunluğu gözaltına alınıp savcılık sorgularının  ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
Memur Suçları Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcısının  talebi üzerine gözaltı kararı bulunmasına rağmen yakalanamayan 56 kişi, hakkında  Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldı.
 
Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturmayı yürüten Savcı  Mustafa Bilgili, soruşturmanın hakimlerinden Halil İbrahim Kütük, Anayasa  Mahkemesi Raportörü Tarık Kavak, Hrant Dink davasında 2 MİT görevlisine  takipsizlik veren eski Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Süleyman Savut, eski  Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Mete Ercoşgun, kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak  bilinen "Sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü" soruşturmasında usulsüz dinleme talep  ettiği gerekçesiyle açığa alınan savcı Salim Duran hakkında yakalama kararı  çıkarılanlar arasında bulunuyor.AA
 

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