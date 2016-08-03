Firari durumda olan 56 hakim ve savcıya yakalama kararı

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen ancak bulunamayan 56 hakim ve savcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen hakim ve savcılardan bulunamayan 56 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında Yargıtay, Danıştay, Ankara Vergi Mahkemesi üyeleri, Ankara Adliyesi hakim ve savcılarının da aralarında bulunduğu 3 binin üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Bu kişilerden büyük çoğunluğu gözaltına alınıp savcılık sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Memur Suçları Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcısının talebi üzerine gözaltı kararı bulunmasına rağmen yakalanamayan 56 kişi, hakkında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldı.



Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturmayı yürüten Savcı Mustafa Bilgili, soruşturmanın hakimlerinden Halil İbrahim Kütük, Anayasa Mahkemesi Raportörü Tarık Kavak, Hrant Dink davasında 2 MİT görevlisine takipsizlik veren eski Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Süleyman Savut, eski Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Mete Ercoşgun, kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen "Sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü" soruşturmasında usulsüz dinleme talep ettiği gerekçesiyle açığa alınan savcı Salim Duran hakkında yakalama kararı çıkarılanlar arasında bulunuyor.AA

