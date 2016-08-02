Fetullah Gülen ABD'den Güney Afrika'ya kaçacak

FETÖ'nün son planının detaylarına ulaşıldı. Örgütün yeni üs olarak Güney Afrika'yı seçtiği ve tüm örgüt yöneticilerinin bir bir buraya kaçtığı öğrenildi. ABD'nin eli kanlı örgüt lideri Fetullah Gülen'i Türkiye'ye iade etme ihtimalinin güçlenmesi örgüt içerisinde büyük paniğe neden oldu. FETÖ'nün yayın organlarından eski Zaman gazetesinin imtiyaz sahipliğini yıllarca yapan Alaattin Kaya'nın Güney Afrika'ya kaçtığı iddia edildi. Örgütün en önemli finansörlerinden Ali Katırcıoğlu'nun da aylar öncesinden Güney Afrika'ya kaçması, FETÖ'nün yeni üs olarak Güney Afrika'yı seçtiği fikrini güçlendirdi. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma ile yakın ilişkiler kuran FETÖ'nün, bu sayede iade sürecinden de kaçmayı hedeflediği öğrenildi. Johannesburg'da Ali Katırcıoğlu'nun girişimleri sonucu inşa edilen Nizamiye Külliyesi'nin de örgütün yeni merkezi olarak kullanılacağı ifade edildi.

YENİ İN HAZIRLIYORLAR

Güney Afrika'da FETÖ adına faaliyet gösteren ve külliyeyi inşa eden Ali Katırcıoğlu örgütün en önemli finansörlerinden biri olarak biliniyor. Ali Katırcıoğlu'nun oğlu Ahmet Katırcıoğlu, geçtiğimiz günlerde örgüt soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Ali Katırcıoğlu'nun FETÖ yapılanmasının en önemli isimlerinden biri olduğu biliniyor. FETÖ Üst İstişare Kurulu Üyesi. Gayrimenkul zengini. Çamlıca'da milyonluk gayrimenkulleri olan Abdullah Katırcıoğlu'nun kısa süre önce Güney Afrika'ya kaçtığını ve burada Gülen'in gelişine hazırlık yaptığı iddia edildi. FETÖ soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Zaman Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alaaddin Kaya'nın da darbe girişiminin hemen ardından ailesiyle birlikte Güney Afrika'ya kaçması dikkat çekti. Hatırlanacağı gibi Alaattin Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek Paralel Yapı'dan istifa ettiğini söylemişti. Örgütün Fetullah Gülen'e yakın iki önemli isminin Güney Afrika'ya kaçması yeni üs olarak bu ülkenin tercih edileceği ihtimalini güçlendirdi. Örgüt üyesi çok sayıda akademisyen ve eski emniyet görevlisinin de bu ülkeye kaçtığı öğrenildi. Türkiye ile suçluların iadesi anlaşması bulunan Güney Afrika'ya kaçan örgüt üyelerinin, Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'dan sığınma talep ettikleri iddia edildi.

Hayrettin BEKTAŞ / Sabah