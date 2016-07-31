FETÖ'ye Pakistan'dan da darbe

Pakistan, FETÖ okullarının aktif biçimde faaliyet gösterdiği ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Söz konusu eğitim kurumları bünyesinde 11 binden fazla öğrenci ve bin 500 civarında eğitmen bulunuyor. Pakistan'da 21 yıldır faaliyet gösteren FETÖ'nün başkent İslamabad'da "Rumi Forum" adı altında da bir kültür derneği mevcut. Rumi Forum'un geçtiğimiz hafta içerisinde web sitesinden Gülen'in ismini kaldırması dikkati çekti.

"Pak-Türk Uluslararası Okulları" olarak adlandırılan 26 FETÖ okulunun Türk Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmasının da gündemde olduğu belirtiliyor.

Birkaç gün önce Türkiye'nin Pakistan Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, konuya ilişkin Pakistanlı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Dost ülkelerin FETÖ'nün faaliyetlerine dair gerekli tedbirleri almaları" ifadesini kullanmıştı. Türk yetkililerin konuyu Pakistan makamlarına taşımasının ardından, Türkiye'nin talebi Pakistan Dışişleri Bakanlığında yankı bulmuş ve Pakistan Dışişleri Müsteşarı liderliğinde konu görüşülmüştü.

Türkiye, Pakistan'daki FETÖ okullarının kapatılması talebini 2014'te Pakistanlı üst düzey yetkililerle görüşmüş, Pakistan, özellikle bu yıl konuya ilişkin somut iş birliğine gitmişti.

Pakistan'daki okulları adına bir açıklama yayımlayan FETÖ ise "söz konusu okulların yasal sınırlar içerisinde ve herhangi bir örgüte mensubiyeti olmadan faaliyette bulunduğunu" iddia etti.

Pakistanlı yetkililerin söz konusu okulların yönetiminin FETÖ'den devralınıp Türk hükümeti yetkililerine devredilmesine sıcak baktığı belirtiliyor. Okulların kapatılmasının önündeki en büyük engelin ise öğrenci sayısının çokluğu olarak gösteriliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 1-2 Ağustos Salı günü başkent İslamabad'a resmi ziyaret düzenlemesi bekleniyor. Pakistan Başbakanı'nın Dışişleri Danışmanı Sertaç Aziz ile bir görüşme gerçekleştirmesi planlanan Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin başta olmak üzere Pakistanlı yetkililerle bir araya gelmesi öngörülüyor.

- FETÖ'nün Pakistan'daki ticaret ağı

FETÖ'cü işadamlarının da Pakistan'da bir takım ticari faaliyetler yürüttüğü biliniyor. Pakistan'da FETÖ'ye destek olan yüzlerce şirketin TUSKON'a üyeliği bulunduğu belirtiliyor. Bazı kaynaklar, çeşitli sektörlerde milyarlarca Pakistan Rupisi yatırım yapan bu şirketlerin, ülkenin dört bir yanında faaliyet gösterdiğine işaret ediyor. TUSKON'un, merkez olarak Lahor kentindeki Pak-Türk İşadamları Derneğinin (PTBA) ofisini kullandığı iddia ediliyor.

Pakistan'da SEE TV adlı kanalın da FETÖ propagandası yaptığı belirtiliyor.AA