FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Hacı Boydak serbest bırakıldı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, FETÖ üyesi oldukları ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı bulunan ve aranan Boydak Holding eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak gözaltına alındı. Doktor kontrolünden geçirilen Hacı Boydak, ifadesinin alınması için Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltında bulunan Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Böylece 6 kişi hakkında Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı'ndaki faaliyet nedeniyle yürütülen soruşturmada serbest bırakılanların sayısı 3'e yükseldi. Aynı soruşturmada Şükrü, Bekir ve İlyas Boydak tutuklanmıştı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde geçtiğimiz hafta Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü Boydak, üyeler İlyas Boydak ve Bekir Boydak ile Halit Bayhan yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Soruşturma sonrasında adliyeye sevk edilenlerden Mustafa Boydak ve Halit Bayhan adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, Şükrü Boydak, İlyas Boydak ve Bekir Boydak tutuklanmıştı. Kaynak: İHA - DHA