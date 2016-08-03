FETÖ'nün 'yapılacaklar' listesi ele geçirildi!

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüte finansal destek sağlayan bir firmaya yapılan operasyonda, polis baskını ve öncesinde yapılması gerekenleri içeren bir liste bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'da FETÖ/PDY'ye finansman sağladığı belirlenen bir firmaya operasyon düzenledi.

Firmada yapılan incelemede, polis baskını ve öncesinde yöneticiler, şef ve birçok çalışanın özellikle dikkat etmesi gerekenlerin bulunduğu bir liste ele geçirildi.

İlk maddesi "Polisin belge ve kağıtları inceleme yetkisi yok, savcılara götürme yetkisi var" olan listede, yapılması gerekenler şöyle sıralanıyor:

"155 aranıp telefon açık tutulmalı, avukat isteyeceksin, susma hakkını kullanacaksın, bilgisayarlara şifre konulmalı, müdür odalarının temizliği ve takibi olmalı, sıkıntılı bilgisayarların harddiskleri değiştirilmeli, el konulan zarf ya da poşetin üstlerine imza atılmalı, aramalarda mutlaka güvenliğe sorulmalı ve yetkililere haber verilmeli, kimlik sorulmalı, arama kararı, başlangıç ve bitiş tarihi ile sebebine bakılmalı, avukat aranmalı ve gelene kadar polisler bekletilmeli, kötü bir durum varsa zabıt kameraya alınmalı, polisler tek başına bir yere girmemeli muhakkak yanlarında olmalıyız, parmak izine dikkat edilmeli."

Söz konusu liste, firma hakkında, "terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, FETÖ/PDY'ye finansman desteği sağlamak amacıyla dini duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamalarını içeren dosyaya konuldu. (AA)