İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Güncel
  3. FETÖ'nün 'yapılacaklar' listesi ele geçirildi!

FETÖ'nün 'yapılacaklar' listesi ele geçirildi!

FET%C3%96%E2%80%99n%C3%BCn+%E2%80%99yap%C4%B1lacaklar%E2%80%99+listesi+ele+ge%C3%A7irildi%21;

Bursa'da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'ye finansal destek sağlayan bir firmaya yönelik operasyonda, polis baskınlarında ve öncesinde yapılması gerekenlere ilişkin liste ele geçirildi

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüte finansal  destek sağlayan bir firmaya yapılan operasyonda, polis baskını ve öncesinde  yapılması gerekenleri içeren bir liste bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'da FETÖ/PDY'ye finansman  sağladığı belirlenen bir firmaya operasyon düzenledi.

Firmada yapılan incelemede, polis baskını ve öncesinde yöneticiler,  şef ve birçok çalışanın özellikle dikkat etmesi gerekenlerin bulunduğu bir liste  ele geçirildi.

İlk maddesi "Polisin belge ve kağıtları inceleme yetkisi yok,  savcılara götürme yetkisi var" olan listede, yapılması gerekenler şöyle  sıralanıyor:

"155 aranıp telefon açık tutulmalı, avukat isteyeceksin, susma hakkını  kullanacaksın, bilgisayarlara şifre konulmalı, müdür odalarının temizliği ve  takibi olmalı, sıkıntılı bilgisayarların harddiskleri değiştirilmeli, el konulan  zarf ya da poşetin üstlerine imza atılmalı, aramalarda mutlaka güvenliğe  sorulmalı ve yetkililere haber verilmeli, kimlik sorulmalı, arama kararı,  başlangıç ve bitiş tarihi ile sebebine bakılmalı, avukat aranmalı ve gelene kadar  polisler bekletilmeli, kötü bir durum varsa zabıt kameraya alınmalı, polisler tek  başına bir yere girmemeli muhakkak yanlarında olmalıyız, parmak izine dikkat  edilmeli."

Söz konusu liste, firma hakkında, "terör örgütü kurmak, yönetmek ve  üye olmak, FETÖ/PDY'ye finansman desteği sağlamak amacıyla dini duyguların  istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık, Terörizmin Finansmanının  Önlenmesi Hakkındaki Kanun ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamalarını  içeren dosyaya konuldu. (AA)

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde perondan çıkış yapmaya çalışan otobüs aradan geçmeye yaşlı adama çarpt

Otobüsün çarptığı yaşlı adama eşinden şok tepki:'Oh olsun, ölsen sevineceğim'

Kıdem tazminatı fonu çalışmaları haftaya başlıyor

Gündem ve haberleri Akşam Gazetesi yazarlarından takip edin (20 Nisan 2017)

Şehit astsubayı 10 bin kişi uğurladı

En Çok Okunanlar