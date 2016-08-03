'FETÖ'nün teklifini kabul etmediğim için...'

KPSS'ye girdiği 2010 yılında 80 puan almasına rağmen usulsüzlükler nedeniyle atanamayan, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kendilerine katılma teklifini kabul etmediği için katiplik sınavını da kazanamadığını savunan Büşra Sarıçiçek, "Bu güruh topluluğun hain yüzüyle tanıştık. Allah'a dua etmekten başka elimizden bir şey gelmedi." ifadesini kullandı.

Sarıçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nü onur belgesiyle tamamladığını söyledi.

Kendisi ve 3 kız kardeşinin, ailevi sorunlar nedeniyle yaşadıkları imkansızlıklara rağmen hem çalıştıklarını hem de annelerinin fedakarlığı sayesinde eğitimlerini tamamladıklarını belirten Sarıçiçek, "Memurluk hepimizin kurtuluşu ve refahı demekti." diye konuştu.

Bu nedenle gece gündüz çalışıp 2010'da ilk kez KPSS'ye girerek 80 puan aldığını bildiren Sarıçiçek, "O yıl atanamadım. Üzüldüm. Sonra bu olaylar ortaya çıktı. İşte o zaman bu güruh topluluğun hain yüzüyle tanıştık. Allah'a dua etmekten başka elimizden bir şey gelmedi." dedi.

En verimli yaşında mağdur edilmenin hüznünü kalbinde taşıdığını dile getiren Sarıçiçek, aynı yıl girdiği zabıt katipliği sınavında da bu örgüt tarafından mağdur edildiğini anlattı.

Zabıt katipliğine hazırlandığı dönemde kursa gitmeye başladığını belirten Sarıçiçek, şöyle devam etti:

"Oradaki kızlar beni bazı ablalarla tanıştırmak istediklerini söyledi. Ben de kabul ettim, gittim. Bir ablayla görüştüm. O kadın bana ilk önce kendi gruplarına, sohbetlerine katılıp katılamayacağımı sordu. Böyle bir şeyle karşılaşacağımı beklemiyordum. Katılamayacağımı söyledim. Sonra 'Bize katılmasan bile seni memur yaptırdığımızda bütçenin ne kadarını bize ayırabilirsin? Her ay bize nasıl yardımlar yapabilirsin?' dediler. Çok ilgilenmedim. Zaten 'Seni grubumuza dahil etmek istiyoruz' deyince ürkmüştüm. Sonra o arkadaşlarla irtibatı kopardım."

"Hain yapının ülkemizden arındırılmasını istiyorum"

Kursun ardından adliyede zabıt katipliği sınavına girdiğini bildiren Sarıçiçek, 3 bin kişinin başvurduğu sınavda ilk 10 arasında yer aldığını söyledi.

KPSS puanının iyi olmasının yanı sıra mülakatta soruların hepsini yanıtladığını ifade eden Sarıçiçek, ilk 10'da olduğu için memurluğa kesin gözüyle baktığını ancak elendiğini kaydetti.

Sarıçiçek, "Kursta tanıdığım kızlar, ablalar, hiçbiri benim kadar derece yapamadan atanarak memur oldu. Biz yine 'Nasip değilmiş' diyerek boyun bükmüştük. Benim gibi mağdur edilen, hakkı yenen gençleri biliyorum, kahroluyorum. Hakkımı istemekten ziyade, hakkımı, hukukumu ayaklar altına alan bu hain yapının ülkemizden arındırılmasını istiyorum." diye konuştu.