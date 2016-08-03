FETÖ'nün para transferine 'iş gezisi' kılıfı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), örgüt mensuplarının ve örgüte yakın kişilerin katıldığı yurt dışı gezilerini, söz konusu ülkelere para sokmak ve bu ülkelerden Türkiye'ye para getirmek amacıyla düzenlediği ortaya çıktı.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında yakalanan ve sevk edildiği mahkemece tutuklanan, örgüte ait Kırklareli'deki bir kolejin yönetim kurulu başkanı Hakan Akbulut, Kırıklareli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde para transferlerine ilişkin bilgiler verdi.

Kırklareli'de pizzacılık yaptığını ve yönetim kurulu başkanı olduğu şirkette Ş.B. isimli kişinin sözünün geçtiğini anlatan Akbulut, bu kişinin "il imamı" olduğunu belirtti.

FETÖ'ye ait bir okulda öğretmen olan A.T'nin yapıya yakın olan kişilerle yurt dışı geziler düzenlediğini ifade eden Akbulut, bu gezilerde gidilen ülkelere, geziye katılanlara paylaştırılan paraların sokulduğunu bildirdi.

Para transferlerinin nasıl gerçekleştirildiğini anlatan Akbulut, "Yurt dışına çıkış yaptığımız ve benim de katıldığım birkaç gezide A.T. geziye katılanların bir kısmına yaklaşık 5'er bin avro para verir, biz de gideceğimiz ülkede bu paraları tekrar kendisine teslim ederdik. Tek kişi bu paranın tamamını gümrüklerden çıkaramayacağından parayı parçalayıp çıkarmamızı isterdi. A.T. bu paraların öğretmen maaşları olduğunu söylerdi ancak paranın kime teslim edildiğini bilmezdik." ifadelerini kullandı.

Almanya'ya yaptıkları bir gezi sırasında da A.T'ye bir kişinin yüklü miktarda para verdiğini aktaran Akbulut, bu paranın geziye katılanlar arasında paylaştırılarak Türkiye'ye sokulduğunu kaydetti.

"Gülen ve ağır ağabeyler koltuklarda oturdu, biz yerde oturduk"

Amerika'ya gittiklerinde Fetullah Gülen'in sohbetine katıldıklarını ve o ortamda gazeteci F.K'yı da gördüğünü belirten Akbulut, "Tek olarak kendisiyle görüşmedik ancak sohbet ettiği bir odada bizler yere oturduk, kendisi ve ağır ağabeyler koltuklarda oturdu. O yerleşke içerisinde F.K. isimli şahsı da gördüm. Toplam 5 günlük ziyaretti. Yanılmıyorsam 3-4 kez sohbete katıldık." diye konuştu.

"Gülen'i toplantılarda tekli koltuk temsil ediyor"

Dershanelerde ve öğrenci yurtlarında haftanın belirli günlerinde toplantılar yapıldığını ifade eden Akbulut, bu toplantılarda Fetullah Gülen'i temsilen tekli bir koltuk bulunduğunu, bu koltuğa da manevi olarak yüksek kişilerin oturtulduğunu anlattı.

Akbulut, "Toplantı odalarında etrafta bulunan diğer çekyatların yanında bir de tek koltuk bulunur. Bu koltuk manevi olarak Feto'yu temsil eder ancak ilin en yetkilisi, Feto'yu temsilen, onun maneviyatını hissettirmek için oraya oturur ve konuşmayı o yapar." şeklinde konuştu.

Akbulut, kendisini Alevi-Bektaşi dedesi olarak tanıtan bir kişinin aslında örgüt mensubu olduğunu ve "Şakirt" olarak isimlendirildiğini belirtti.

Kendisine, "Bu yaz sıkıntılar geçecek, bak göreceksin, hizmet hareketi rahatlayacak, haklılığımız ortaya çıkacak." şeklinde söylemlerde bulunulduğuna dikkati çeken Akbulut, bu ifadeyle 15 Temmuz darbe girişimine işaret edildiğini düşündüğünü dile getirdi. Kaynak: AA