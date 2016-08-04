'FETÖ'nün evlendirme sorumlusu' olduğu iddiasıyla tutuklandı

Üniversitenin 'üst düzey ablası' konumunda olan ve cemaat üyeleri arasında evlendirme işini organize ettiği öne sürülen 2 çocuk annesi Prof. Dr. Gürsan, suçlamaları kabul etmedi. Prof.Dr. Gürsan, "Evlilikle ilgili düşüncem sadece aile ortamında sorulduğunda görüş bildiririm. Kimsenin kalbini bilmiyorum. Aile içi görüşler sorulduğunda sadece fikrimi beyan etmişimdir. Böyle organizasyonlara girmeye vaktim yok. Ben ani stres durumunda kalp kasılmasına bağlı beyin ve damarlara kan gitmemesi sonucu yoğun oksijensizliğe maruz kalmaktayım. Ani müdahele edilmediği takdirde hayatım tehlikeye girebilir" dedi.DHA