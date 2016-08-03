FETÖ’nün 220 abisi Almanya’ya kaçtı



Darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların ifadelerinde örgüt üyelerinin önemli bölümünün ağırlıklı olarak Almanya'ya kaçtığı belirlendi.

Dışişleri Bakanlığı, kumpas davalarının savcıları Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'in ardından örgütün yönetici kadrosu için de harekete geçmişti. Belirlenen 2 bin yönetici arasından 220 üst düzey FETÖ'cünün 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre önce Almanya'ya kaçtığı belirlendi. Darbe soruşturması kapsamında yönetici kadroya ilişkin olarak, "silahlı terör örgütüne üye olma, terörün finansmanına dair yasaya muhalefet, nitelikli dolandırıcılık" başlıkları altında arama kararı çıkarıldı. Almanya'dan iade talebinde bu suçlara dikkat çekiliyor.

Almanya dışında Avusturya, İsveç ve İngiltere'ye de çok sayıda ismin gittiği belirtiliyor. Örgütün yurtdışındaki faaliyetlerini yakından izleyen Ankara, FETÖ'nün birçok ülkedeki okul, dernek ve vakıflarının mali bilançosunu belirledi. Örgütün, bu ülkelerdeki varlığı 50 milyar doları buluyor. (Sabah)