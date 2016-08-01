FETÖ’cülerin karakutusunun aracındaki sır?
15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü’nde yakalanıp adliyeye sevk edildikten 21 dakika sonra salıverilerek kayıplara karışan FETÖ’cülerin ‘Hava Kuvvetleri imamı’ Adil Öksüz’ün ‘sır’ plakasıyla dikkat çeken aracı ortaya çıktı.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü’nde yakalanan FETÖ’cü Adil Öksüz, adliyede çıkartıldığı mahkemede 21 dakika içerisinde salıverilerek kayıplara karıştı.
Salıverildiği günden bu yana her yerde aranan Öksüz, sırra kadem basarken, plakasıyla dikkat çeken aracı Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kayınpederinin evinin garajında ortaya çıktı.
SERBEST KALDIKTAN SONRA AKYAZI’YA GELDİ
Darbe girişiminden sonra başlatılan adli soruşturmalar çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkartılan akademisyen Adil Öksüz’ün salıverildikten sonra aracıyla Akyazı ilçesinde kayınpederinin evine geldiği, aracını bırakarak buradan ayrıldığı öğrenildi.
POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DİDİK DİDİK ARANDI
Adliyeden 21 dakikada salıverilen Adil Öksüz’ün otomobiliyle geldiği Akyazı ilçesinde bulunan kayınpederinin yayla evleri dahil çok sayıda evde arama yapıldı. Aynı gün kayınpederinin evinin garajına bırakarak kaçtığı ’34 SIR 49’ plakasıyla dikkat çeken otomobili de didik didik arandı. Araç arama yapıldıktan sonra çekici yardımıyla garajdan çekildi. (İHA)