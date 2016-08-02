FETÖ'cü Osman Özsoy 15 Temmuz günü darbe girişimi olacağını biliyor muydu?

Prof. Dr. Osman Özsoy'un 15 Temmuz gecesi meydana gelen darbe girişiminden 1 ay önce söylediği sözler, darbe girişimini biliyor muydu? sorusunu akıllara getirdi.

Özsoy, konuşmasında "Bu ülkenin geleceği inanılmaz aydınlık. Bu süreçlerin tamamını bitirmek çok kolay. Bu süre çok yakın sürede Allah'ın izniyle sona erecek" diyor.

Konuşmasında, "Türkiye'ye bir şey olmaz. Ben profesör olacağıma keşke bir Albay olsaymışım mesela. Bu süreçte daha çok katkım olurdu" diyen Özsoy "Nasıl katkınız olurdu" sorusuna şöyle yanıt veriyor... "Söyledim bitti. Geri dönmeyeceksin cümlelere. Bir albay olacaktım ben bu ülkeye daha çok hizmet ederdim. Güneydoğu'dan şehitler geliyor mesela. 550'e yaklaştı" diye yanıt veriyor.

DARBE OLSA HOCALAR NAMAZA BİLE GEÇMEZ KORKUDAN

Özsoy, iktidarın yüzde 50 desteğe de güvenmemesi gerektiğini belirtip şöyle konuşuyor:

"Bu iş gitmez. Yüzde 50 desteği falan iplemeyin. Ben siyaset bilimi profesörüyüm ya. Alt yazı geçin televizyon kanallarından yarın sokağa çıkma yasağı var diye bakın sokağa çıkıyorlar mı? Bütün darbeler cuma günü oluyor. Hocaların evleri cami avlusundadır. Namaza bile geçmezler korkularından. Türkiye'de insanların demokrasi için sahaya çıkmak gibi bir hassasiyeti yok. Bunlar kuru kalabalıklar. Yine 3 tane yürekli komünist Taksim Meydanı'nı zorlayacaktır. Bir tane sağcı aydın bile çıkmayacaktır" diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL HÜNLER GELİYOR"

Özsoy, konuşmasının başka bir yerinde ise "Her şeyi televizyon ekranlarından söylemek zorunda değiliz. Bu kadarını söylüyorum ben. İnsanlık sahipsiz değil. Çok güzel günler geliyor. Hizmet hareketindeki arkadaşları çok yoğun günler bekliyor. İnsanları ellerinden tutup tutup getireceklere okullara. Bir tane falso çıkmadı. Ben teşekkür ediyorum" diyor.

Özsoy'un 1 ay önce söylediği iddia edilen sözlerinin sosyal medyada yayılmasının ardından 'Olacakları biliyor muydu?' sorusu akıllara geldi.