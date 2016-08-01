FETÖ'cü Cumhuriyet Savcısı tutuklandı

FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında, Alanya Adliyesinde görevli 13 hakim ve savcı hakkında verilen gözaltı kararının ardından, firari olan savcı Hüseyin Aksoy ve hakim eşi Esma Aksoy, teslim oldu.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Aksoy çifti, emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı iken 2011 yılında Gölcük Donanma Komutanlığı'nda ele geçirilen belgelere ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Aksoy hakında FETÖ'nün darbe girişiminin ardından gözaltı kararı çıkartılmış, Aksoy ve yine hakkında gözaltı kararı verilen hakim eşi Esma Aksoy, adreslerinde bulunamamıştı.

Hüseyin Aksoy ile hakim eşi Esma Aksoy, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi tarafından açığa alınmıştı.