FETÖ Suriye’de PKK ve CIA’ya çalıştı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, önceki gün bir televizyon kanalında darbe girişiminde cuntacıların arasında olan Tuğgeneral Semih Terzi için “O katil, o vatan haini TSK’nın Suriye’deki operasyonlarını yöneten kişiydi” dedi.



Başbuğ’u destekleyen bir açıklama da eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı emekli Tümamiral Suat Polat geldi. Polat, FETÖ üyesi Terzi’nin, Suriye’de Türkiye aleyhine ve ABD lehine faaliyet yaptığının tartışmasız olduğunu söyledi. Başbuğ ile Polat’ın sözleri, PKK’nın neden bu bölgede zemin kazanmaya başladığını da ortaya çıkardı.

15 Temmuz’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda komutayı ele almak isterken Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından başından tek kurşunla vurularak öldürülen darbeci Terzi’nin, Türkiye’nin Suriye’de Özel Kuvvetler Komutanlığı aracılığıyla düzenlediği operasyonlar ya da olası harekat planları ile muhaliflerle kurmaya çalıştığı iletişimin başında olduğu tespit edildi.

Durumu ‘vahim’ olarak niteleyen emekli Tümamiral Polat, FETÖ üyesi Terzi’nin, Suriye’de Türkiye aleyhine ve ABD lehine faaliyet yaptığının tartışmasız olduğunu söyledi.

GÖZÜ KARA BİR HAİN

Polat, “Şöyle düşünün, FETÖ’nün bağlantılı olduğu kurum ABD istihbaratı olan CIA. PKK’nın Suriye kolu olan PYD kiminle irtibatlı, o da CIA. İkisinin de üst aklı CIA. O zaman Suriye’de Türkiye lehine mi bir şey yapar yoksa ABD lehine mi? 15 Temmuz gecesi, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na giderek ‘Komutanınız ben oldum’ diyecek kadar gözü kara olan bir hainin Suriye’de Türkiye lehine bir şey yapması beklenemez” diye konuştu.STAR