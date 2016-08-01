FETÖ sözde bölge imamının evinden İncil çıktı

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 2 binbaşı ve firarda olan bir Cumhuriyet savcısının evinde İnciller bulundu.

Alınan bilgiye göre, kentte, FETÖ'nün darbe girişiminde rol alanların ortaya çıkarılması ve örgütün çökertilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, ilginç detaylar ortaya çıkıyor.

FETÖ darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt yapılanmasında "bölge imamı" olarak görev yaptığı gerekçesiyle aranan Cumhuriyet Savcısı Burak Yılmaz ile 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanılığında görevli ve gözaltına alınan Binbaşı Sami Büberci ve Binbaşı Haydar Küreş'in evleri arandı.

Örgüt yapılanmasında "bölge imamı" olarak yer aldığı değerlendirilen ve firari olarak aranan Yılmaz'ın evinde yapılan aramada İncil bulundu.

Hakkında gözaltı kararı bulunan firari Yılmaz'ın evinde bulunan İncil'de ayracın en son, Aziz Pavlus'un Roma şehirlerinden Korintas'ta dini yayma çalışmalarının anlatıldığı, "Korintas'ta sert direniş" bölümünde bırakıldığı tespit edildi.

Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı değerlendirilen Yılmaz hakkında yapılan araştırmada, hakim ve savcıların üyesi bulunduğu blog sitesinde terör örgütü elebaşı Gülen hakkında övücü sözler paylaştığı ve örgüt propagandası yaptığı da ortaya çıktı.

- 2 binbaşının da evinde İncil çıktı

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığında çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanılığında görevli binbaşı Sami Büberci ve Binbaşı Haydar Küreş'i gözaltına aldı.

Büberci ile Küreş'in evlerinde yapılan aramada da İncil bulundu.

Kars'ta yürütülen soruşturma kapsamında Kağızman bölge imamı olduğu belirtilen C.K'nın evinde de bir adet İncil ele geçirilmişti. Kaynak: AA