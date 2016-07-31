FETÖ soruşturmasında 37 öğretmen gözaltına alındı

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 37 öğretmen gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmada, Kars Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ ile bağlantısı olan şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 37 öğretmen sorgulanmak üzere, Kars Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Öğretmenlerin ev ve okullarındaki odalarında aramalar yapılıyor. Kaynak: AA