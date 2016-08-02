FETÖ soruşturmalarında 51 hakim ve savcı firarda

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki 4 adli mercide, kentte görevli bazı hakim ve savcılara yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, daha önce firari olarak aranan bazı hakim ve savcılar gözaltına alınarak, çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 110 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı alındı. Aralarında, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un da bulunduğu hakimlerden 66'sı tutuklanırken, 38'i serbest kaldı, 5 şüpheli ise aranıyor.

18 ŞÜPHELİNİN DE YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 140 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında eski HSYK 2. Daire Başkanı hakim Nesibe Özer'in de bulunduğu 84 hakim ve savcı tutuklanırken, 38'i ise serbest kaldı. Diğer 18 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

7 ŞÜPHELİYE İSE ULAŞILAMADI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devam eden soruşturma çerçevesinde de 38 hakim ve savcı hakkında gözaltı talimatı verildi. Bunlardan 19'u tutuklanırken, 12'si serbest kaldı. Aralarında savcı Hikmet Usta'nın da bulunduğu 7 şüpheliye ise ulaşılamadı.

21 HAKİM VE SAVCI İSE ARANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ise 135 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı alındı. Balyoz davası savcılarından Savaş Kırbaş'ın da arasında bulunduğu 81 hakim ve savcı tutuklanırken, 35'i serbest kaldı. Ergenekon davasına bakan üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu ile Balyoz davasının savcılarından Hüseyin Kaplan'ın da arasında bulunduğu 21 hakim ve savcı ise aranıyor.

51 HAKİM VE SAVCI HAKKINDA YAKALAMA KARARI VERİLDİ

Hakim ve savcıların ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandıkları, aranan ve adreslerinde bulunmayan 51 hakim ve savcı hakkında da sulh ceza hakimliklerince tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildiği bildirildi.AA