FETÖ operasyonunda sözde il imamları da yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) karşı yeni bir operasyon başlattı.

Şafak vakti Adana merkezli İzmir, Bursa, Mersin, Antalya, Kütahya ve Erzurum'da eş zamanlı 20'den fazla adrese operasyon yapıldı. Operasyonda terör örgütüne finans desteği sağladığı ileri sürülen iş adamları, esnaf, üniversitede örgüte eleman kazandırdığı iddia edilen öğretim üyeleri ve sözde il imamları, bölge sorumlularının da olduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Polis darbe girişimi olmadan önce yapılan bir operasyonda Adana'nın imamı Ömer A.'ya gözaltı kararı vermiş ancak zanlının yurt dışına kaçtığı belirlenmişti. Bu operasyonda ise polis iki gün önce Adana'ya Naim S. isimli bir imamın atandığını belirleyerek onu yakalamak için Bursa'ya gitti. Polis burada yapılan operasyonda zanlıyı yakaladı. Adana'ya getirilen zanlının diğer 20 zanlı ile birlikte sorgusu devam ediyor.

Polisin 4 gün önce FETÖ'nün milli eğitim ayağına yaptığı ve 28 kişiyi gözaltına aldığı şahısların sorgusu ise hala devam ediyor.