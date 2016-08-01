FETÖ lideri terörist başı Gülen'den suikast iması!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından alçak mesajlarına devam eden teröristbaşı Fetullah Gülen, "20 gün sabredin" dediği son konuşmasında bir saldırının ya da suikast girişiminin sinyalini verdi.

"Ey şuna buna dalan insan, değişik şeylerle zehirlenen insan, yarına çıkacağının teminatı yok. Yarına çıkacağının teminatı yok" ifadelerini kullanan teröristbaşı, "Bir beyin kanaması balyoz gibi tepene inebilir, alır götürür. Hiç umulmadık şekilde, bir yerine kanser ilişir, seni götürür" sözleriyle darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan darbeci askerlere mesaj gönderen teröristbaşı Gülen, yeni bir saldırı ya da suikast hazırlığının sinyalini verdi.