FETÖ elebaşı Gülen rüyasında 'Peygamber'le görüşüyor

FETÖ soruşturmasının itirafçı çifti, bu örgütün HSYK seçimlerinde, Fetullah Gülen'in rüyasında Kâbe'de Hz. Peygamber ile görüştüğünü ve peygamberimizin Gülen'e, "Seni üzüyorlar değil mi, merak etme az kaldı" değini anlatarak oy istediklerini söylediler. Çiftin ifadelerine göre FETÖ; mensuplarını maneviyatlarının gücüne göre 5'lik, 4'lük, 3'lük, 2'lik ve 1'lik diye ayırıyordu. FETÖ soruşturması sırasında açığa alınıp tutuklanan, isimleri savcılıkça gizli tutulan ve her ikisinin isim ve soy isimlerinin ilk harfleri T.D. olan karı - koca hakim çift, terör örgütünün çalışma yöntemlerine ilişkin dikkat çekici bilgiler verdi. Hakim T.D. ifadesinde, FETÖ'nün 2014'teki HSYK seçimlerinde bağımsız görünen adaylar için nasıl oy istediğini şöyle anlattı:

GÜLEN'İN RÜYASIYLA OY İSTEDİLER

"2014 Ekim ayında gerçekleşen HSYK seçimleri öncesinde Ankara'dan gelen zayıf yapılı, Adanalı, orta boylarda, esmer tenli, ismini bilmediğim bir şahıs evime geldi. Fetullah Gülen'in rüyasında Kabe'ye gittiğini, Kabe'de Peygamberimiz ile görüştüğünü, Peygamberimizin 'seni üzüyorlar değil mi' diye sorduğunu, Gülen'in 'evet' manasında başını sallayıp ağladığını, bunun üzerine peygamber efendimizin 'merak etme, az kaldı' şeklinde cevap verdiğini anlatarak HSYK seçimlerini kesinlikle bağımsız aday denilen şahısların kazanacağını, onlar için oy vererek, oy istememiz gerektiğini belirten konuşmalar yaptı."

'YAKAZA' HALİNDE GÖRÜŞÜRDÜ

T.D. sohbetlerde Fetullah Gülen'in özel bir kişi olduğunun anlatıldığını belirtirken Gülen'in Hz. Muhammed ile "uyku ile uyanıklık arasındaki yakaza halinde" görüştüğünü belirterek, "Peygamberimiz Hz. Muhammed ile farklı boyutlarda diyalogda bulunduğu, sürekli O'nu rüyalarında görüp istişare ettiği, O'ndan nasihat ve kararlar aldığı yönünde konuşmalar yapılmaktaydı" ifadelerine yer verdi.

HUKUKÇULAR BYLOCK'U KULLANIR

Hakim T.D.'nin ifadeleri, devlette yuvalanan FETÖ'nün mesleklere göre farklı iletişim yazılımlarını kullandığını da ortaya koydu. T.D. ifadesinde diğer meslekte olanların "Tango" adlı yazışma programını kullandıklarını, hukukçuların ise "Bylock" programını kullandıklarını aktardı.

5'LİK, 4'LÜK, 3'LÜK...

Kadın Hakim savcıların kıdemlerine göre T1, T2, T3... diye ayrıldıklarını belirten T.D., FETÖ mensuplarının maneviyatlarının gücüne göre 5'lik, 4'lük, 3'lük diye ayırdığını anlattı.

Kaynak: Sabah