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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni gözaltına alındı

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Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) faaliyetlerini yönlendirdiği ve örgütsel toplantılar düzenlemek istediği iddia edilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenin de arasında olduğu iki kişi gözaltına alındı.

Valilik Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016 tarihinde silahlı FETÖ/PDY mensuplarınca, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, başka bir düzen getirmeye veya düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçlarından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 27 Temmuz'da alınan bir ihbar doğrultusunda, FETÖ/PDY'nin elebaşı Fethullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in oğlu Ahmet Ramiz'in, örgütün Gaziantep'teki faaliyetlerini yönlendirmek, önümüzdeki süreçte nasıl hareket edileceği konusunda örgüt mensuplarını bilgilendirmek amacıyla toplantılar düzenlemek istediği ihbarı alındı.

Emniyet Müdürlüğünün operasyonu sonucu Ahmet Ramiz Gülen ile adı açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı. Zanlıların bulunduğu adreste yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve kentte görev yapan bir profesöre ait lisans diploması ile uzmanlık belgesi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü kaydedildi. Kaynak: AA

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