FETÖ 80 ülkede darbe yapabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, şimdi sıranın FETÖ ve hizmet ettiği üst aklın dünyanın diğer ülkelerindeki oyunlarını bozmaya geldiğini söylemesi, Gülen’in hangi ülkelerde etkin olduğu sorusunu gündeme getirdi. Yapıyı iyi bilen isimlerden yazar Latif Erdoğan, FETÖ’nün 80 kadar ülkede etkili olduğunu, ama 15 Temmuz’un her şeyi değiştirdiğini belirtti. Türkiye’yi ele geçirmek isteyen FETÖ’nün aynı yöntemleri okullar açtığı dünyanın farklı ülkelerinde de amaçladığını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: Örgütün 35 yıl önce ilk yapılandığı ülkeler olan Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi Türki cumhuriyetlerinde darbe girişiminde bulunma potansiyeli var. 80 kadar ülkede son 40 yıl ve 20 yıl arasında yapılandılar. Bu ülkelerin devlet yapılanmasının sağlamlığına göre, bunda başarılı olabilir ya da olamazlar. Yeni Afrika cumhuriyetlerinde daha etkili olabilirler. Ama bu darbe girişimleri Gülen’in keyfine göre değil, CIA isterse yapılır.

15 Temmuz’daki amaç Türkiye’de darbe değil, İslam ülkelerini hizaya sokmaktı. Türkiye işgale uğrasaydı, diğer İslam ülkelerinin şansı olmayacaktı. Kaynak: Star