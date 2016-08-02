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FBI ajanı 'gizli bilgi' vermekten tutuklandı

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New York'ta bir FBI çalışanı Çin'e gizli bilgi verdiği gerekçesiyle tutuklandı

ABD'nin New York kentinde görev yapan bir Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı, ülkesine ait hassas bilgileri Çin'e vermek suçundan tutuklandı.

FBI'de elektronik teknisyenliği yapan ve "hassas ve gizli bilgiye erişim" konusunda görevli asıl adı Kun Shan Chun olan Joey Chun, Çin'e hassas bilgileri vermekle suçlandı.

İki federal savcının ve iki Adalet Bakanlığı Karşı-İstihbarat ve İhracat Kontrol Bölümü avukatının onayından geçen suçlamaya göre, 1969 Çin doğumlu olan ve 1997'den bu yana FBI'de görev yapan Çin asılı Chun, aralarında Çin devlet yetkililerinin de bulunduğu bazı kişilerle ve firmalarla temas kurdu. Chun, FBI'ya bu konularda yanlış bilgi verdi.

Hakkındaki suçlamaları kabul eden Chun, Manhattan'daki ABD Savcılığınca tutuklandı.

Chun'un işlediği suçun 10 yıla yakın hapis cezası bulunuyor.AA

 

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