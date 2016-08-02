Erdoğan’ın çağrısı FETÖ’cüleri şok etti 

15 Temmuz darbe girişimi gecesi internet üzerinden canlı yayın yapan STV eski muhabiri Şemsettin Efe ve Zaman Gazetesi eski yazarı İsrail İmamı Kerim Balcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı darbeye karşı koymaya çağıran konuşmasıyla şok oldular. Balcı, "Bu çağrı vahim bir hata. Bizim vatandaşımız bırakın G3 kurşununa karşı durmayı, yerde yatmayı bilmez. Askerliklerini ücretli yaptılar" sözleriyle halkı küçük görüyor.

‘PAZARLIK YAP’ DİYOR

Balcı, Erdoğan’ın direnmek yerine cuntacı askerler ile “pazarlık" yapması gerektiğini yani teslim olmasını isteyen Balcı, “Ben de buradan çağrıda bulunuyorum halkımıza. Cumhurbaşkanı içinde hissi durum ve itibariyle kendi kaderini tehlikeye atmamak için toplumun umumun kaderini tehlikeye atmak gibi bir hata içerisindeki. Cumhurbaşkanının söylemlerinin ve söylediklerinin herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Zaten akli melekelerinin koruyacak bir durumda olduğunu zannetmiyorum" diyor.