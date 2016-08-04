Erdoğan hakkında küstah talep
Almanya Sol Partisi'nden Sevim Dağdelen, Türkiye'ye yaptırım yapılması için skandal sözlerle çağrıda bulundu.
Almanya Sol Partisi'nden (Die Linke) Sevim Dağdelen, darbe girişiminin ardından yapılanlara tepki göstererek Türkiye'ye yaptırım yapılması için skandal sözlerle çağrıda bulundu.
Sevim Dağdelen, "Erdoğan'a ve vahşi, baskıcı işkence politikalarına ve toplu tutuklamalarına karşı yaptırım yapmalıyız" dedi.
Neuen Osnabrücker Zeitung'a konuşan Dağdelen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın banka hesaplarının bloklanmasını talep ederken, Almanya ve Türkiye arasındaki gerginliğin yüksek olduğunu söylüyor.