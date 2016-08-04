Emniyetten çok önemli uyarı

Emniyet Müdürlüğü, darbe girişimi ve olağanüstü hal bahanesiyle dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinde cebir ve şiddet kullanılarak, Anayasal düzeni ortadan kaldırmak ve devletin birlik ve bütünlüğünü yıkmak üzere 15 Temmuz’da girişilen darbe girişimi, başta vatandaşlarımız ve kolluk görevlilerince gösterilen cansiparane mücadele sonucunda başarısız kılınmıştır. Darbe kalkışmasında çok sayıda vatandaşımız ve kolluk görevlilerimiz şehit olmuş ya da yaralanmış, bu durumu fırsata çevirmeye çalışan iletişim yoluyla dolandırıcılık suçu şüphelilerinin, vatandaşlarımızı telefon ile arayarak kendisini polis, asker savcı gibi unvanlar kullanmak suretiyle aradığı, ‘darbe mensupları ve terör örgütü üyeleri tarafından adınıza hat çıkartıldı, adınız darbeye karıştı veya darbe listesinde adınız var’ gibi bir takım kurgular üzerine operasyon yapılacağını beyan ederek vatandaşlarımızdan para ve altın talebinde bulundukları belirtilmiştir. Ayrıca, asker veya polis üniforması giyen şüphelilerin vatandaşlarımızın ikametlerine giderek ‘olağanüstü durumdan dolayı oğlunuzu askere alacağız, acilen teslim etmeniz gerekmektedir’ veya ‘ikametinizde arama yapacağız’ diyerek hırsızlık veya dolandırıcılık yapmak istedikleri şeklinde ihbarlar alınmaktadır” denildi.