Emekliliği boş ver akşam harekat var

FETÖ'nün darbe teşebbüsünde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Ankara'da bombalı saldırı gerçekleştiren F-16 savaş uçaklarına yakıt ikmali yapan tanker uçaklardan birinde yakıt ikmalinden sorumlu olan ve darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle tutuklanan Kıdemli Başçavuş Bülent Toygar, mahkemedeki ifadesinde, darbe girişiminin olduğu gün evde bulunduğunu belirtti.

Toygar, üste görevli bir binbaşının gün içerisinde kendisini cep telefonundan arayıp uçuş olacağını ve üsse gelmesini istediğini bildirerek, "Üsse gitmek için evden çıktığımda anahtarı unuttuğumu fark edip çilingir aradım. Cep telefonuyla tekrar aranıp acil olarak üsse çağrıldım. Üsse gittiğimde Üs Komutanımız Bekir Ercan Van'a emeklilik dilekçemi işleme koyup koymadığını sordum. O da 'emekliliği boş ver akşam hareket var' dedi. Hazırlanmamı istedi." ifadelerini kullandı.

- "Darbe girişiminden haberim yoktu"

Uçuş eğitimi almak için 19 Temmuz'da Macaristan'a gideceğini ve uçak biletinin hazır olduğunu savunan Toygar, darbe girişiminin olduğu günle ilgili şunları kaydetti:

"Ben geç geldiğim için bizden önce 2 tanker uçağı havalanmıştı. Uçakta bekledik. Sabaha karşı kalkış yaptık. Nerede olduğumuzu bilmiyordum. Uzun süre bekledik uçak gelmedi. Pilot Üsteğmen 'Ne oluyor? Bu adamlar ne yapmak istiyor?' gibi söylenmeye başladı. Geç saatte bir F-16'ya yakıt nakli yaptım. Bir süre daha yakıt için uçak bekledik, gelen olmayınca döndük. Ben 23 senelik astsubayım, emekliliğimi istedim bana bir görev verildi. Bana verilen görev rutin bir görevdi. Bu görevde herhangi bir şüphe sezmedim. Olağan bir durum gibiydi.

Görevim sırasında ülke içerisinde pek çok yerin bombalanmış olduğundan haberim yoktu. Bu olayları görev bittikten sonra öğrendim. Kesinlikle bu olayların içerisinde yer almadım. Ben sözde darbeye kalkışmayla en ufak bir bağlantısı olan biri değilim. Kurunun yanında yanan yaşlardan birisi olmak istemiyorum. Bundan bir ay önce yurt dışına çıkmam için bilet alarak hazırlık yapan birisiyim. Böyle hazırlık yapan birinin darbeye teşebbüs etmesi de beklenemez. Benim FETÖ örgütüyle ilgim de yoktur."AA