Edirne'de ormanlık alanda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Edirne'de, ormanlık alana atılmış çok sayıda şarjör ve mermi bulundu.
Karaağaç Mahallesi yolu üzerindeki Kent Ormanı mesire alanında, çalılıklar arasında poşet içerisinde mermi bulunduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri bölgede arama yaptı.
EKİPMANLAR ELE GEÇİRİLDİ
Ekiplerce tespit edilen poşette, 2 G3 piyade tüfeği şarjörü, bu tip tüfeğe ait 324 mermi, 22 kalaşnikof mermisi, 5 av tüfeği mermisi, 10 da çeşitli çapta mermi ele geçirildi.
Poşeti ormanlık alana bırakan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı. Kaynak: AA