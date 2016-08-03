DSİ’ye ‘FETÖ’ operasyonu

SONER KAN - ADANA

Adana’da ‘Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis, Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü’ne şok bir baskın düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Polis, DSİ’ye ait binalarla zanlıların evlerinde arama yaptı.



22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde DSİ 6. Bölge Müdürlüğü’ne operasyon düzenlendi. ‘FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen şok baskında; aralarında şube müdürü ve mühendislerin de bulunduğu biri kadın toplam 22 kişi gözaltına alındı.



DSİ’DE ARAMA YAPILDI

Polis, DSİ’ye ait binaların yanı sıra zanlıların evlerinde de arama yaptı. Düzenlenen operasyon sonrasında gözaltına alınan 22 kişi, önce Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.