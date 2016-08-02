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Diyarbakır ve Siirt’te 34 polis firari

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Diyarbakır ve Siirt’te, yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı çıkarılan 34 polisin firari olduğu öğrenildi

Diyarbakır ve Siirt’te, darbe girişimi ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı çıkarılan 34 polisin firari olduğu öğrenildi. Firari polislerin, il dışına kaçtıklarından şüphe ediliyor. 

Diyarbakır ve Siirt’te, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, Diyarbakır’da 14, Siirt’te 20 olmak üzere, toplam 34 polisin firari olduğu öğrenildi. Firari polislerin, henüz haklarında gözaltı kararı çıkarılmadan kaçtıkları öğrenilirken, il dışına çıktıklarından şüphe ediliyor.

Diyarbakır ve Siirt İl Emniyet Müdürlükleri, kaçan polislerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

 

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