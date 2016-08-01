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Din Şurası ilk kez olağanüstü toplanacak

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Diyanet İşleri Başkanlığı Din Şurası, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası tarihinde ilk kez olağanüstü toplanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Şurası, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından, 3-4 Ağustos tarihlerinde olağanüstü toplanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin, dini istismar eden FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilmesi sebebiyle, süreci değerlendirmek, bu ve benzeri yapıların ülkeye, millete, İslam'a, Müslümanlara verdiği zararları tespit etmek, dini açıdan istişarelerde bulunmak ve atılacak somut adımları belirlemek üzere, normal şartlarda 5 yılda bir toplanan Din Şurası'nın 3-4 Ağustos'ta olağanüstü toplanması kararlaştırıldı.

Daha önce, eski diyanet işleri başkanları, ilahiyat fakültelerinin temsilcileri, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer üyelerin katılımıyla 2014 Aralık ayında toplanan Din Şurası'nın, ilk kez olağanüstü toplanacağı bildirildi.

Şura, tek gündem maddesiyle., "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Din İstismarına Karşı Birlik, Dayanışma ve Gelecek Perspektifi" ana başlığıyla Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecek, sonrasında da sonuç bildirgesi açıklanacak. Kaynak: AA

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