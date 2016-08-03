Demokrasi nöbeti alanında patlama!

Yaralı, olay yerindeki ambulansla hastaneye kaldırıldı.Patlama nedeniyle meydanda kısa süreli panik yaşandı. Bu sırada demokrasi nöbeti için kurulan sahneden, vatandaşlardan panik yapmamaları istendi. Polis bu sırada önlem aldı.

Anonslarla meydandaki panik yatıştı.

Demokrasi nöbeti için gelen vatandaşlar, meydandaki etkinliklerini sürdürdü.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve İl Emniyet Müdürü Cemil Tonbul bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kişinin hafif şekilde yaralandığını belirterek, "Sebebini tam bilmediğimiz, meydana 100 metre mesafede bir patlama meydana geliyor. Olay yeri incelemesi devam ediyor. Olayı araştırıyoruz." dedi.