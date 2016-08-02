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'Darbeye başlıyoruz' telefonu böyle gelmiş

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FETÖ’cü hain komutanların darbe girişiminin öne çekilmesiyle yaşadığı panik görüntülere böyle yansıdı. Gelen telefon masadaki komutanları panikletiyor.

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimine ait yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Görüntülerde, darbeci sözde komutanlar akşam yemeği için bir restoranda buluşuyorlar. Ancak gelen bir telefon masadaki komutanları panikletiyor.

Telefondaki ses darbenin erken saate çekildiğini söylemiş olmalı ki, sözde komutanlar daha ana yemeğe geçemeden apar topar masadan kalkıyorlar. 

Telefonun diğer ucundaki şahsın ise kim olduğu henüz bilinmiyor.

 

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