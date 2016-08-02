Darbenin üssünden ilk kareler!

Ankara Kazan’da bulunan Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı darbeye teşebbüs eden askerler tarafından komuta merkezi olarak kullanılmıştı. Akıncı Üssü’nden kalkan F-16’lar ve helikopterler Ankara’yı kana bulamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, TBMM ve Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı F-16’larla bombalandı. Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TÜKSAT binası ve Genel Kurmay Başkanlığı’na yapılan saldırılarda ve indirmelerde Atak, Skorsky ve Cobra tipi helikopterler kullanıldı.

Apar topar gelmişler

VATAN, başarısız olan darbe girişimi sonrası cuntacıların kullandığı üste toplanan helikopterlerin görüntüsüne ulaştı. İsabet alan bir Atak helikopterinin kokpit bölümünün branda ile kapatıldığı görüldü. Fotoğraflarda, darbe gecesi kullanılan helikopterin pilotları ve teknisyenlerinin darbe girişimi saatinin öne çekilmesiyle üsse aceleyle geldikleri görülüyor. 20.30 sıralarında Akıncı Üssü’ne gelen helikopter pilotlarının özel araçlarıyla pist başlarına kadar gittikleri ortaya çıktı. Pilotların kiminin tulumunu giyerken kiminin ise sivil olarak bindikleri helikopterleri havalandırdıkları öğrenildi.

İsabet alan ATAK brandayla örtüldü

Polisin ve darbeye karşı olan askerlerin taciz atışları sırasında Atak helikopterlerinden biri isabet almıştı. Akıncılar Üssü’ne inen helikopterin kokpit kısmında vurulduğu görüldü. Yine girişim sırasında F-4 uçakları da darbecilerin helikopterlerinin yeniden havalanmasını engellemek için taciz ateşinde bulunmuştu. Bu sırada da bazı helikopterin isabet aldığı öğrenildi.

‘İmam’ın evinde İncil bulundu

Kars’ta darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt yapılanmasında “bölge imamı” olarak görev yaptığı gerekçesiyle aranan Cumhuriyet Savcısı Burak Yılmaz’ın evinde yapılan aramada İncil bulundu. Hakkında gözaltı kararı bulunan firari Yılmaz’ın evinde bulunan İncil’de ayracın en son, Aziz Pavlus’un Roma şehirlerinden Korintas’ta dini yayma çalışmalarının anlatıldığı, “Korintas’ta sert direniş” bölümünde bırakıldığı tespit edildi. Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı değerlendirilen Yılmaz hakkında yapılan araştırmada, hakim ve savcıların üyesi bulunduğu blog sitesinde terör örgütü elebaşı Gülen hakkında övücü sözler paylaştığı ve örgüt propagandası yaptığı da ortaya çıktı.

Cuntacıların araçları çekildi

Darbe planları erkene alınınca üsse acilen çağrılan darbeci pilotların pist başında bıraktıkları otomobilleri de çekicilerle götürüldü.

KARS’TA 37 GÖZALTI DAHA

İki binbaşının evinde de İncil

Kars’ta aralarında rütbelilerin de bulunduğu 37 askeri personel daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda görevli Binbaşı Sami Büberci ve Binbaşı Haydar Küreş’in evlerinde yapılan aramalarda da İncil bulundu.VATAN