Darbenin bittiği an!

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan TC-ATA uçağı büyük tehlike atlattı. Dalaman'dan havalandıktan sonra İstanbul'a doğru yola çıkan uçağı darbeci pilotların kullandığı F-16'lardan biri fark etti. Bandırma üzerindeyken uçaklardan biri TC-ATA'ya kilitlenebilecek mesafeye kadar yaklaştı. Uçağı düşürmek için hamle yapan F-16'nın yakıtı bitince geri dönmek zorunda kaldı. Eğer o uçağın yakıtı bitmeseydi Türkiye 16 Temmuz sabahı kaosa uyanacaktı.

SAVAŞ UÇAĞIYLA SUİKAST PLANI

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından soruşturmalar devam ederken, o gün yaşananların ayrıntıları da ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul'a sağ salim ulaştıran hava yolculuğunun detaylarına Yeni Şafak ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan TC-ATA Dalaman Hava Meydanı'ndan 01.43'te kalkış yaptı. Hem sivil hem askeri uçuşlarda kullanılan Dalaman Meydanı'nın darbeciler tarafından ele geçirilmesini engelleyen Albay Murat Selçuk Çol, Erdoğan'ın uçuşu için gerekli tüm hazırlıkları büyük bir gizlilikle gerçekleştirdi. Dalaman Garnizon Komutanı Albay Murat Selçuk Çol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyacak uçak kalkıncaya kadar bir başka uçağın inmemesi için pisti kararttı, pist üzerine araçlar çekilerek kullanılmaz hale getirildi. Bir süre meydana hiçbir uçağın inmesine ve kalkmasına izin verilmedi.

BİLGİ AKIŞINI KESTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan TC-ATA'nın kalkışı için darbecilere uçuş bilgisi akışının kesilmesi beklendi. Darbe karşıtı havacı subayların çabalarıyla darbeciler, F-16'lara Erdoğan'ın uçuş bilgilerini ulaştıramadı. Darbecilerin ele geçirdiği F-16'lar bir süre kör uçuş yapmak zorunda kaldı. Böylelikle suikaste hazırlanan darbeciler Erdoğan'ı taşıyan uçağı havada yakalayamadılar. Erdoğan'ın uçağı Dalaman'dan Türk Hava Yolları'na ait sivil uçuş koduyla havalandı. Doğrudan İstanbul'a yönelmesi beklenen ATA uçağı, Akıncı'dan kalkan uçakların Atatürk Havaalanı üzerinden sert dalışları nedeniyle rota değişikliğine gitti. Kulenin dost-düşman ayrımı yapamadığı F-16'ların havaalanında uçuşları riske atması nedeniyle ATA uçağı İzmir'e yöneldi. Ardından da Bandırma üzerinde yarım saat turladı. Trafik güvenliğinin sağlanmasının ardından Erdoğan'ı taşıyan uçak Bandırma'dan İstanbul'a yöneldi. Tam bu sırada, İstanbul boğazını taciz eden F-16 uçağı Bandırma'ya yöneldi. F-16, Erdoğan'ı taşıyan ATA adlı Gulf-stream tipi uçağı fark etti.

YAKITI BİTİNCE FÜZE KİLİTLEYEMEDİ

TC-ATA'yı tanıyan F-16 radarla kilitlenebilen füze taşıyordu. TC-ATA'yı gördüğü anda füze atacak menzile ulaşmak üzere harekete geçti. Ancak füze kilitleyebileceği yakınlığa ulaştığında F-16'nın yakıtı bitti. Böyle olunca da darbeci subayın kullandığı F-16 menzilini değiştirerek tanker uçağa yönelmek zorunda kaldı. F-16'ya hızla yakıt ikmali yapılırken, bu sırada Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi. Erdoğan'a saldırı böylelikle bir mucize eseri gerçekleştirilemedi. Eğer F-16 suikasti başarıya ulaşsaydı Türkiye 16 Temmuz sabahı kaosa uyanacaktı.

F-16'larla havada taciz

Erdoğan'ı havada yakalayamayan darbeciler, Atatürk Havalimanı'na indiğinde F-16'ları havalimanına yönlendirdi. Yalova'da karargâh kuran darbeciler, Erdoğan'ın uçağının Atatürk Havalimanı'na indiği bilgisini vermesinin ardından havada yakıtı bittiği için uçağa füze atamayan F-16'ya, bu kez taciz görevi verildi. Savaş uçağı uzunca bir süre havalimanı üzerinde alçak uçmak suretiyle Erdoğan'ı tehdidi sürdürdü. Bu tehdit süresince uçak iki kez yakıt ikmali yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na indikten sonra uzun süre uçağın içinde kalmıştı.

ESKİŞEHİR'E KAÇTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağın Atatürk Havaalanına inmesinin ardından planları bozulan darbecilerin kaçıştığı ortaya çıktı. İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan ve Türk Hava Kuvvetleri'nin 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı üsten suikast planını yöneten cuntacı Hava Harekat Dairesi Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, F-16 pilotlarından Erdoğan'ın uçağının indiği haberini aldı. Bunun üzerine alelacele helikoptere yönelen Demiraslan, emrindeki pilotlardan kendisini Eskişehir'deki üsse götürmesini istedi. Demiraslan ve beraberindeki cuntacılar, Erdoğan'ın uçağının indiği haberini aldıktan 15 dakika sonra Eskişehir'e gitti. 1. Hava Kuvveti Komutanlığı üssüne gelen Demiraslan, cuntacılardan ayrı bir görüntü çizmeye çalıştı. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Gözaltına alınan Demiraslan, tutuklandı. OHAL kapsamından çıkarılan KHK ile ordundan da ihraç edildi.

YENİ ŞAFAK