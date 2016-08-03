Darbeciler 8 yıl sonra gelen ikizleri yetim bıraktı

FETÖ'nün darbe girişimine karşı durmak için Ankara Emniyet Müdürlüğünün önüne giden ve çıkan olaylarda şehit olan 34 yaşındaki Ömer İpek'in ablası Döndü İpek, yaşananları AA muhabirine anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını duyduktan sonra kardeşiyle telefonda konuştuklarını ve meydanlara çıkmaya karar verdiklerini aktaran abla İpek, "Kardeşim de arkadaşlarının aradığını ve konvoy halinde Zırhlı Birlikler'e gideceklerini iletti." dedi.

Abla İpek, şunları kaydetti:

"Çocuklarıma güzel bir ülke bırakmak istiyorum. Devleti, bu çapulculara mı bırakacağız? Ben, şehit olmaya gidiyorum, çocuklarım size emanet. Dışarıda olanların çocukları yok mu? Herkesin çocukları var. Ben, güzel bir ülke, güzel bir gelecek bırakacağım' diyerek Ankara Emniyet Müdürlüğünün önüne gitti. Kardeşimi bu sözlerinin ardından aradık, ancak cevap alamadık. Saat 02.00'de telefonunu açan birisi, bulundukları yerin çok karışık olduğunu ve az evvel durumu ağır bir polisi hastaneye taşıdığını ve telefonunun da kendisinde olduğunu söyledi."

"Vatan sağ olsun' diyerek gitti"

Kardeşinin ismine Numune Hastanesi'nde kayıt olup olmadığını sorduklarını aktaran İpek, "Giriş olduğu, ancak işlem gözükmediği ifade edildi. Bütün servisleri babam gezdi ama kardeşimi bulamadı. Sonra, 'Baba, bir de morga bak, belki oradadır' dedim. Sonra, telefonda çıkan kişiyi aradım ve 'Götürdüğün adam üniformalı polis miydi?' dedim. O da 'Sivildi' dedi. Kardeşimi tarif ettik 'gidip hastaneye bakayım' dedi. Sonra, bizi aradı ve 'Bilmiyorum nasıl denir ama başın sağolsun' dedi. Vatan sağ olsun demekten başka bir şey diyemedik. Kardeşim, 'vatan sağ olsun' diyerek gitti." ifadelerini kullandı.

"Asker kıyafetli terörist kardeşimi şehit etti"

İpek, kardeşinin olay gecesi görüntülerini. "Bazı görüntülerde var. Zaten, öne çıkmış ve 'durun, yapmayın, ne yapıyorsunuz?' diyerek kendi etrafında dönüyor. Arkadaşı söylüyor, kardeşim 'Siz, Türk askeri değil misiniz, biz de Türk askeriyiz. Bu vatan bizim, bize mi kurşun sıkacaksınız?' diyormuş. Kamera kayıtlarında gözüküyor, o asker kıyafetli terörist gitti, uzaklaştı, geri döndü ve nişan aldı ve vurdu, şehit etti kardeşimi." sözleriyle anlattı.

5 aylık ikizleri vardı

Baba Talip İpek de oğlunun 8 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle kucağına aldığı ve Talha ile Yağmur adını verdiği ikizlerinin, şu anda yaklaşık 5 aylık olduklarını belirterek, "Sen gitme, ben gideyim" dediği oğlunun bu sözleri dinlemediğini, "Ben şehit olacağım. Çocuklarım ve eşim sana emanet" diyerek, darbecilere karşı durmaya gittiğini aktardı. (AA)