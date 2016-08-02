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Cuntacıya cinayet soruşturması 

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Kuleli Askeri Lisesi önünde vatandaşa ateş açarak bir kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep olan Albay Karabekmez darbeciliğin üstüne cinayetten de yargılanacak. 

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul’da darbe girişiminin yaşandığı gece Kuleli Askeri Lisesi’nin önünde askerler, darbeyi protesto eden sivil vatandaşın üzerine hiç acımadan ateş açtı.Ateş sonucunda Murat Akdemir şehit oldu. Çok sayıda vatandaş ta yaralandı. Görgü tanıkları Albay Mehmet Karabekmez’in elindeki silahın kurşunlarının bitmesinin ardından, başka bir askerin daha silahını alarak kendilerine doğru ateş açtığını söyledi.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinin ardından Albay Mehmet Karabekmez’i darbe teşebbüsünün dışında cinayetten de sorgulamaya başladı. 

Baba idam istedi

Akdemir'in babası İsmail Akdemir,  Oğlumu elimden aldılar.  İdamla yargılansınlar" dedi. 

 

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