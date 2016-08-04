Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne atılan bombada yaralanan genç şehit oldu
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde uçaklardan atılan bombalar nedeniyle yaralanan 23 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ mensupları tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınlarına bomba attı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde uçaklardan atılan bombalar nedeniyle ağır yaralanan 23 yaşındaki Oğuzhan Yaşar, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki saldırıda yaralanan Yaşar, tedavi altına alındığı TOBB ETÜ Hastanesinde 18 gün süren çabalara rağmen kurtarılamadı.
Oğuzhan Yaşar, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ağabeyi Kadir Yaşar ile demokrasiye sahip çıkma adına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne gitmişti. FETÖ üyelerinin uçaklardan attığı bombaların isabet etmesi nedeniyle yaralanan Oğuzhan Yaşar, TOBB ETÜ Hastanesine kaldırılmıştı.