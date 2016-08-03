Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timi komutanları böyle yakalandı

Gülen Cemaat'i üyesi askerlerin darbe girişiminin en önemli merkezlerinden olan Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda, 15 Temmuz gecesi yaşananların görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele saldırıda yaralanan ve üzerinden Fethullah Gülen duası çıkan SAT komandosu Yüzbaşı Haldun Gülmez’in helikopterden ambulansa alınma anlarının yanı sıra, üs komutanı amirallerin şortlu şekilde gözaltına alınıp Ankara’ya götürülmek üzere helikoptere bindirilmesi ve darbe karşıtı askerlerin silahlarını çekip helikopterin kalkışını engellediği anlar saniye saniye yer alıyor.

Cemaat üyelerinin 15 Temmuz’daki darbe girişiminde en önemli merkezlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saldırının planlandığı İzmir Çiğli 2’ci Ana Jet Üs Komutanlığı oldu. Darbe girişiminin yaşandığı gece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaveri Albay Ali Yazıcı’nın da geldiği Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı’nda darbe girişimi gecesinin sabahında yaşanan hareketli anların kameralara yansıdı.

MARMARİS SALDIRGANI KAMERADA

Çiğli 2’nci Ani Jet Üssü’nün pistlerindeki güvenlik kamerasına ilk yansıyan görüntü Marmaris saldırısına katılan helikopter. Görüntülere göre, Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele saldırıda yaralanan ve üzerinden Fethullah Gülen duası çıkan SAT komandosu Yüzbaşı Haldun Gülmez’in helikopterden ambulansa alınma ve ilk müdahale anları yer aladı. Bu müdahale sırasında alanda bulunan ikinci helikoptere ise bu kez Foça Deniz Üs Komutanlığı’ndaki evlerinden şortlu olarak darbeci askerlerce gözaltına alınan Amfibi Görev Kuvvet komutanı Tümamiral Aydın Şirin ile kampta bulunan Tümamiral Hasan Nihat Doğan’ın getirilmeleri yer aldı.

OKAN BATO’NUN TALİMATIYLA HELİKOPTER KALKMADI

Elleri arkadan bağlı olan iki amiralin helikoptere bindirilmesinden sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato’nun talimatıyla üsteki askerler, harekete geçip darbecilere müdahale etti.

Askerlerin silahlı müdahalenin yanı sıra bir asker beylik tabancasını çıkartıp helikopter pilotuna doğrultması ve kalkışını engellediği anlarda yine görüntülerde yer aldı. Bu görüntülerde daha sonra üsse gelen polis, çok sayıda darbeciyi gözaltına aldı.

Komutanların helikopterden indirilmeleri de güvenlik kameraları görüntülerde yer aldı.