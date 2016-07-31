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Çöp konteynerinde FETÖ'ye ait kitap ve CD bulundu

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Adıyaman'da bir çöp konteynerinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait kitap ve CD bulundu.

Alınan bilgiye göre, Haydar Efendi Caddesi'nde terör örgütü ve elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitabın çöp konteynerine atıldığını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden polis ekipleri, konteynere atılan CD ve terör örgütü elebaşına ait kitapları buldu.

Yapılan incelemenin ardından toplanan kitaplar ve CD, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaynak: AA

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