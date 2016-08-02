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  3. CHP'nin Yenikapı cevabına Yıldırım'dan ilk yorum

CHP'nin Yenikapı cevabına Yıldırım'dan ilk yorum

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Kılıçdaroğlu'nun Yenikapı mitingine gelmeyeceğini, heyet göndereceğini duyurmasının ardından Başbakan Yıldırım'dan ilk yorum geldi.

Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun kendisinin Yenikapı mitingine gelmeme kararına ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı katılmayacak ama bir heyet gönderecek. MHP'den de bugün, bu akşam cevap geleceğini düşünüyor. Değerlendirmem şu, keşke kendileri gelseydi, yani parti başkanları gelse, orada vatandaşlara hitap etselerdi çok daha güzel bir birlik, beraberlik görüntüsü olurdu ama en azından temsilci göndermeleri, partilerinden, o da bir anlamda birliğe, beraberliğe verdikleri önemi gösterir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

 

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