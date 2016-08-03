'Cemaat istedi eşim başını açtı'

Van Savcısı iken Şemdinli'deki Umut Kitabevi'ne 9 Kasım 2005'te düzenlenen bombalı saldırıyı soruşturan ve dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Büyükanıt'ı hedef alan dosyayı hazırlayan Ferhat Sarıkaya, FETÖ hakkında önemli itiraflarda bulundu. Bu dosya nedeniyle 2006'da meslekten ihraç edilen, 2011'de HSYK tarafından yeniden mesleğe kabul edilen Ankara Savcısı Ferhat Sarıkaya, FETÖ soruşturmasını yürüten Savcı Serdar Coşkun'a verdiği ifadenin ardından açıklamalarda bulundu.

Gülen cemaati hakkında kan donduran itiraflarda bulunan Sarıkaya, yaşadıklarını özetle şöyle anlattı:

CUMHURBAŞKANI'NA, ÜLKEYE İHANET: 15 Temmuz ihanetinden sonra çocuklarım 'baba artık ne duruyorsun git' dediler. Şimdi vatan borcu olarak gidip savcıya ifade verdim. Ülkenin Cumhurbaşkanı'na, seçilmiş hükümetine yönelik bu girişim, onların hainliklerini açıkça ortaya koydu.

CEMAATÇİ OLMADIM: Şemdinli olayı büyük bir olaydı. Benim kafam öyle bir doldu ki. Kamuoyunun beklentisi çok yüksekti. Olayın maddi boyutunu ortaya koyduk. Mahkeme başkanı gelip soruyordu. Kendime göre muhafazakar bir insanım. Cemaatçi olmadım.

BÜYÜKANIT HEDEFTİ: Hakim İlhan Kaya, 'Yaşar Büyükanıt çok tehlikeli bir adam ve darbe yapabilir' diyerek beni etkiledi. Ben onun örgüt yapısında olduğunu bilmiyordum. Yaşar Büyükanıt da böylelikle dosyanın içine yerleşmiş oldu. Amaç Büyükanıt isminin yıpratılması, Kara Kuvvetleri komutanının yükselmesinin önlenmesiydi. Bu örgüt beni ve çevremi kuşattı. Bu çetenin bu kadar tehlikeli olduğunu bilmiyordum.

'SİZE BAKILACAK' DEDİLER: Meslekten ihraç edildim. 'Merak etme, hocaefendi size sahip çıkacak, size bakılacak' dediler. Bunlar kendilerini deşifre edeceğimi anlayınca yardım edeceklerini söylediler. FETÖ'yü deşifre etmemem için bana para verdiler. 'Suikast yapılacak' dediler, bu yüzden Güney Afrika'ya gitmeyi kabul ettim. Orada 4.5 ay kaldım, perişan oldum.

PİŞMANIM: 15 Temmuz, hainliğin zirve yaptığı nokta. Cumhurbaşkanı, Meclis hedef alınır mı?! Asla himmet vermedim. Kesinlikle pişmanlığım en zirvesinde. Bunların kumpasına bu şekilde düştüm. Maddi ve insani olarak kendilerine bağladılar. Yıllarca sustum ama artık ülkem için bir şey yapacaksam bugün yapacağım.

EŞİM BAŞINI AÇTI: “Aksaray’da cumhuriyet savcısıyken 1998 yılında Fethullah Gülen grubundan olduğunu bildiğim Mehmet Hamza Çebi, (Poyrazköy davasında mahkeme üyesiydi) özellikle herkese göstererek içki içerdi. Mehmet Saltan ile tanışana kadar eşim tesettürlü idi. Mehmet Saltan Bosna’ya gitmeden önce eşimin başını açmasını istedi. Eşim de tesettürü bıraktı.”AHABER