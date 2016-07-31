Çavuşoğlu AB'ye vizesiz seyahat için Ekim ayına kadar süre verdi!

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ekim ayına kadar Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı tanınmaması durumunda, AB ile sığınmacılar konusunda 18 Mart tarihinde imzalanan geri kabul anlaşmasının dikkate alınmayacağını söyledi. FAZ’in internet sayfasında yer alan habere göre, sığınmacı anlaşmasının Türkiye’nin özverili çabaları sonucu işlediğini kaydeden Çavuşoğlu, 18 Mart tarihinde imzalanan anlaşma gereği, Türk vatandaşlarına sağlanacak vize muafiyetine bağlı olduğunu söyledi.

NET TARİH BEKLENİYOR

Türkiye’nin bu beklentisinin bir tehdit olarak algılanmaması gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Şayet vize serbestisi sağlanmazsa, geri kabul anlaşması ve 18 Mart mutabakatından geri adım atmak zorunda kalacağız" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk hükümetinin vize serbestisi için kesin tarih beklendiğini vurguladı. Çavuşoğlu, "Bu Ekim ayı başı ya da ortası olabilir, fakat biz kesin bir tarih bekliyoruz" dedi.DHA