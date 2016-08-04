Büyükşehir’e Başkan olacaktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın yürüttüğü darbe soruşturması kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Bursa İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş ile koruması Uzman Çavuş Ertuğrul Yüksel'in üzerlerinde 2 adet çanta yakalandı. Bir çantada Tuğgeneral Mehmet Partigöç tarafından imzalandığı belirlenen bir sıkıyönetim direktifi atama listeleri bulundu. Listede İstanbul'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı gibi kritik görevlere getirilecek asker kişilerin de isim isim zikredildiği tespit edildi.

ATAMA LİSTESİNDEKİ İSİMLER

Savcının elindeki İstanbul'a ilişkin sözde sıkıyönetim atama listesine göre; Korgeneral Satı Bahadır Köse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Tümgeneral Fetih Alpay İstanbul Valisi, Albay Adem Durak Türk Telekom Genel Müdürü, Tuğgeneral Orhan Tolluoğlu Atatürk Havalimanı Müdürü, Tuğgeneral Murat Divril Sabiha Gökçen Havalimanı Müdürü, Tuğgeneral Tamer Özaslan İstanbul Radyosu Genel Müdürü ve Tuğgeneral Hüseyin Ergezer TRT İstanbul Müdürü olarak atanacaktı. Diğer taraftan İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk, Sıkıyönetim Komutan Yardımcıları ise Tuğgeneral Özkan Aydoğdu ve Tümgeneral Mehmet Nail Yiğit yapılacaktı. İstanbul'a ilişkin listede bulunan 37 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. GATA Haydarpaşa Eğ. Has. Kom. Gürsel Öztürk, 3. Kolor. Kom. Tümg. Tayyar Süngü, Eğ. Mrkz. Kom. Tümg. Veli Yıldırım ve İstanbul Tershanesi Kom. Tüma. Ahmet Çakır yakalandı.SABAH



Korgeneral Satı Bahadır Köse