Büyükanıt’la boğuşup onu yenmiş 

FETÖ örgütünün lideri Fetullah Gülen’in kişiliği hakkında bir zamanlar çok yakınında bulunan Star Gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce çarpıcı ifadelerde bulundu. Gülerce bir televizyon kanalında çıktığı programda Gülen’in kendini Mehdi olarak gördüğünü söyledi. Gülen’in sürekli halisinasyonlar gördüğünü belirten Gülerce “ Bir gün bana öyle bir şey söyledi ki; Özel olarak görüşüyorduk. Sana bir sır vermek istiyorum” dedi. Bana “Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt buraya geldi. Oda da boğuştuk onunla ve ben onu yendim” dedi “ diye konuştu. Gülerce Bana bir konuşmasında “Ben çocukluğumdan beri istihdam ediliyorum” dedi. Böyle bir zihniyet olabilir mi? Kendini nasıl gördüğünü anlatıyor bu durum.

Nüfus kütükleri elindeydi

Gülerce “ Kendisine Türkiye’nin bütün nüfus kütükleri gitmiş. O da bana onları gösterdi. Ünlü isimleri göstererek kimisinin Rum olduğunu, kimisinin Ermeni olduğunu gösteriyor. “ dedi. Gülerce’nin açıklamalara satırbaşlarıyla şöyle: Fuat Avni CIA’de açılmış bir hesap. Türkiye’deki kurumlardan, bakanlıklardan akan bilgi CIA ve Pensilvanya’nın ortak bilgi havuzuna düşüyor. ABD’nin onu vermesi çok kolay değil, verirse öleceğini bildiği için verir. Ya bir ilaç verirler buraya geldiğinde ölür, ya da farklı yollar olur. Gülen’i ziyarete gittiğmnde, Gülen’in Cevdet Türkyolu dövdüğüne tanık oldum.

Ilıcak’a tetikçilik yaptırdılar

Gülerce şöyle devam etti: Hilarry Clinton’a en yakın cemaat bunların cemaati. Seçim kampanyalarında demokratlara da cumhuriyetçilere de para yardımında bulunuyor. Erdoğan’dan nefret etmesinin tek sebebi, planlarını ortaya çıkarması. Nazlı ılıcak feto talimatıyla bana mobing uygulayan birisi. Tetikçi olarak kullandı Nazlı hanımı. Gülen’e yakın birisi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, Gülen aleyhinde söylediği sözleri ona yetiştirmiş şike kumpasının bütün sebepi bu.