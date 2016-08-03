Bolu'da el konulan okullara bu pankart asıldı

FETÖ’nün eğitim kurumlarına geçtiğimiz hafta Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskın sonrasında 3 okul ve 6 yurdun faaliyetleri durdurulmuştu. Türkiye genelinde FETÖ’ya bağlı okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilirken, sabah saatlerinde D-100 karayolu Paşaköy Kavşağı’nda bulunan iki okula Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından dev Türk Bayrağı ve ‘Milletin okulu, milletin hizmetinde’ yazılı pankartı asıldı.İHA