Bolu'da el konulan okullara bu pankart asıldı
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Fethullahçı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında Bolu’da Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredilen okullara dev Türk bayrağı ve ‘Milletin okulu, milletin hizmetinde’ yazılı pankart asıldı.
FETÖ’nün eğitim kurumlarına geçtiğimiz hafta Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskın sonrasında 3 okul ve 6 yurdun faaliyetleri durdurulmuştu. Türkiye genelinde FETÖ’ya bağlı okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilirken, sabah saatlerinde D-100 karayolu Paşaköy Kavşağı’nda bulunan iki okula Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından dev Türk Bayrağı ve ‘Milletin okulu, milletin hizmetinde’ yazılı pankartı asıldı.İHA