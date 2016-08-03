'Böcek'davası sanığına gözaltı

Alınan bilgiye göre, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından resen celse açarak hakkında yakalama emri çıkardığı sanıklardan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak, İzmir'in Dikili ilçesindeki evinde yakalandı.

Altıparmak'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

"Örgüt" suçundan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve BİLGEM Başkanı Hasan Palaz, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdürü Ali Özdoğan, dönemin Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı Güvenlik Sistemleri Büro Amiri Emniyet Amiri Serhat Demir, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdür Yardımcısı Sedat Zavar, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Enes Çiğci, suç tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İlker Usta, suç tarihinde Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında görevli Emniyet Müdürü Ahmet Türer, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevlilerinden Hasan Akın, dinleme cihazına ilişkin rapor hazırlayan Hamza Turhan ve Gökhan Vıcıl yargılanıyor.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ'nün darbe girişiminin ardından resen celse açarak, sanıklardan Türer ve Altıparmak hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti. Kararda, darbe girişimi sonrasında örgüt mensuplarının kaçacaklarına dair ciddi şüphe oluştuğu ve örgüt ile ilgili delil durumunun değiştiği ifade edilmişti.AA