Bilal Erdoğan: Türk milleti buna 'dur' dedi

Erdoğan, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde gerçekleştirilen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın ödül töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

FETÖ'nün darbe girişimini ve Türk milletinin gösterdiği kahramanlığı değerlendiren Erdoğan, o gece bir yandan çevresindekilerin kendisini arayıp ne yapmaları gerektiği konusunda istişarede bulunduklarını, bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişime geçtiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a gelmeye karar vermesinin ardından kendilerinin de havaalanına gitmek için harekete geçtiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Havaalanına ulaşmaya çalıştık, arka sokaklardan. Trafik kitliydi, bu şekilde havaalanına ulaştık. Tabii havaalanında bulunduğumuzda da güvenlik şartları maalesef çok iyi değildi. Cumhurbaşkanımız havadayken de güvenlik şartları çok iyi değildi. Cumhurbaşkanımız bütün bu riskleri göze almak suretiyle hakikaten çok yaman bir liderlik örneği gösterdi. Milletimiz de bu liderliği hak ettiğini gösterdi. Nasıl ki kendi hayatını feda etmeyi göze alarak ülkede huzuru ve yeniden düzeni temin etmek için yola çıkan bir lider varsa halkımız da Ankara Kazan'da, İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nde ve birçok yerde ülkenin düzeni için, bağımsızlığını korumak için hayatlarını feda etme pahasına meydanlara, yollara, tankların önüne çıktılar.

Biz gerçekten millet olarak yeniden Çanakkale ruhunu gördük. Bu milletin, 'Bu vatan geçilmez, bu bağımsızlık, bu namus kimseye verilmez' anlayışını kendi hayatını verme pahasını ortaya koyduğunu gördük. Türkiye'nin dışarıda yeterince düşmanı var, eskiden olduğu gibi bugün de var. Bu topraklar, bu coğrafya gerçekten çok büyük zenginliğe sahip. Dünya açısından çok büyük stratejik önem taşıyor. Nasıl ki biz o Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ruhunu şehitlerimizle gazilerimizle 15 Temmuz'da yaşattıysak işte bütün bu yitik değerlerimizi, ruhumuzu kazanmanın mücadelesini vermek durumundayız. Bunun için gayret etmek, çalışmak zorundayız."

Erdoğan, katıldığı Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası programının yaşanan gelişmelerden dolayı iptal edilmesi teklifinde bulunulduğunu ancak bunu kabul etmediğini dile getirdi.

- "Türk milleti buna 'dur' dedi"

Bünyan'da olmalarının da bu değerlerin yaşatılmasıyla alakalı olduğunu ve Türk milletinin yitik değerlerini yeniden kazanması gerektiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz 15 Temmuz günü nasıl şehitlerimizle gazilerimizle o bilinci yaşattıysak, yaşatıyorsak işte hayatın her sahasında yeniden biz bu yitik değerlerimizi, anlayışımızı, tarzımızı, meşrebimizi kazanma durumundayız. Bu bağın kopmasına vesile olanlar yine bu dış düşmanlardır. Onlar istedi ki Anadolu topraklarında yaşayanların geçmişiyle bağı kopsun, o cengaverliğini, kahramanlıklarını unutsunlar. Bağımsızlığına hayatı boyunca sahip çıkacak anlayışı kaybetsin ki üzerinde vesayet kuralım, istediğimiz gibi kullanabilelim. Şimdi Türk millet buna 'dur' dedi. Demek ki biz hayatın her sahasında kültürde, müzikte sanatta, sporda, geçmişimizdeki değerleri yansıtan bağlantıyı, ilişkiyi yeniden tesis etmek durumundayız."

Bilal Erdoğan, atlı okçuluğun son 10 yılda yeniden ayağa kalktığını, cirit ve güreşin de sahip çıkılması gereken ata sporları olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Dünya Etno Sporları Konfederasyonu Başkanı olan Erdoğan, ciritte rakibi bağışlama olduğuna değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün olimpik spor dallarının hiçbirinde rakibi bağışlamak yoktur. Ayrıca sporcular kazanmak için doping yapar, rakibi kaybetsin diye dua da eder. Hep fair-play denir ama bu hamasetten öteye gitmez. Bizim sporlarımıza baktığınızda hepsinin hedefi savaşa hazırlık, zinde kalmaktır. Türk halkı böyledir. Bu bizim kimliğimizin parçasıdır. 15 Temmuz gecesi gösterilen ruh bizim geleneksel spor dallarımızı yansıtan ruhtur. İnşallah, 26- 28 Ağustos'ta Küçükçekmece'de Etno Spor ve Kültür Festivali tertip ediyoruz. Burada inşallah 11 geleneksel spor dalımızın müsabakalarını yapacağız. Bunun yanında geleneksel müziğimizi, kıyafetlerimizi, geleneksel tatlarımızı, zanaatkarların çalışmalarını tanıtacağız. Türkiye'nin bağımsızlığını kazanma sürecinde, yani bağımsızlık kazanmak sadece sözle olmuyor, bağımsızlık politikalar üretmeniz kendi kararlarınızı vermenizle oluyor. İşte bu süreçte bütün kimliğimizi kazanmak kuşanmak zorundayız."

Kaynak: AA