Bilal Erdoğan: Bu süreçte bütün kimliğimizi kazanmak kuşanmak zorundayız

Bilal Erdoğan, atlı okçuluğun son 10 yılda yeniden ayağa kalktığını, cirit ve güreşin de sahip çıkılması gereken ata sporları olduğunu belirtti.

Dünya Etno Sporları Konfederasyonu Başkanı olan Erdoğan, ciritte rakibi bağışlama olduğuna değinerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün olimpik spor dallarının hiçbirinde rakibi bağışlamak yoktur. Ayrıca sporcular kazanmak için doping yapar, rakibi kaybetsin diye dua da eder. Hep fair-play denir ama bu hamasetten öteye gitmez. Bizim sporlarımıza baktığınızda hepsinin hedefi savaşa hazırlık, zinde kalmaktır. Türk halkı böyledir. Bu bizim kimliğimizin parçasıdır. 15 Temmuz gecesi gösterilen ruh bizim geleneksel spor dallarımızı yansıtan ruhtur. İnşallah, 26- 28 Ağustos'ta Küçükçekmece'de Etno Spor ve Kültür Festivali tertip ediyoruz. Burada inşallah 11 geleneksel spor dalımızın müsabakalarını yapacağız. Bunun yanında geleneksel müziğimizi, kıyafetlerimizi, geleneksel tatlarımızı, zanaatkarların çalışmalarını tanıtacağız. Türkiye'nin bağımsızlığını kazanma sürecinde, yani bağımsızlık kazanmak sadece sözle olmuyor, bağımsızlık politikalar üretmeniz kendi kararlarınızı vermenizle oluyor. İşte bu süreçte bütün kimliğimizi kazanmak kuşanmak zorundayız."